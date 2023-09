Acht Gemeinden In diesen Kärntner Orten war die ÖVP die stärkste Kraft Kärnten - Am heutigen Sonntag wurde in Kärnten gewählt, die Landtagswahl stand am Programm. Da die SPÖ - trotz massiver Verluste - recht klar vor der FPÖ und der ÖVP gewinnen konnte, waren die meisten Orte Kärntens rot oder blau gefärbt. Nur einige Wenige waren schwarz. Wir sagen euch, welche das waren. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) ÖVP-Spitzenkandidat Martin Gruber (rechts) und Bundeskanzler Karl Nehammer konnten sich über ein gutes Kärnten-Ergebnis freuen. © 5min.at

In den vergangenen Stunden ist die Kärntner Landtagswahl 2023 geschlagen worden. Am Ende gab es ein ernüchterndes Ergebnis für die SPÖ und Zugewinne bei den drei direkten Verfolgern, der FPÖ, der ÖVP und dem Team Kärnten. Die meisten Orte waren daraufhin in Kärnten auch rot oder blau eingefärbt, nur einige wenige Orte konnten sich diesen beiden Parteien “entziehen” und wählten mehrheitlich die ÖVP. Vier davon kommen gar aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Insgesamt waren es acht von 132 Gemeinden in Kärnten, die weder die SPÖ noch die FPÖ ganz vorne sahen.