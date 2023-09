Wahlfeier "Wir sind die Wahl­gewinner": Team Kärnten freut sich über Ergebnis Kärnten - 10,09 Prozent - so lautet das vorläufige Wahlergebnis für Gerhard Köfer und sein Team Kärnten. Bei der "gelben Wahlfeier" kommt Freude auf. "Wir sind die Wahlgewinner", ist Köfer überzeugt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © 5min.at

Am heutigen 5. März ging in Kärnten die Landtagswahl über die Bühne. Mittlerweile sind die Wahllokale lange geschlossen, die Hochrechnungen sorgten für teils überraschende Ergebnisse. Grund zur Freude hat besonders das Team Kärnten – laut vorläufigem Ergebnis erreichte die Partei 10,09 Prozent. “Wir haben den 10er erreicht, das war unser Ziel, es war eine echte Punktlandung. Was will man mehr? Wir haben hier wirklich als David gegen Goliath gekämpft. Goliath hat wirklich schwere Verluste hinnehmen müssen”, so Köfer im Interview mit 5 Minuten. Er sieht das Ergebnis als großartigen Erfolg. “Wir sind die Wahlgewinner! Mit Abstand die meisten Zuwächse”, freut sich der Politiker.

Wie geht es jetzt für die Partei weiter? Laut Köfer sei alles möglich. “Wir schließen nichts aus. Es muss Koalitionen mit der SPÖ geben und abseits der SPÖ. Das ist gelebte Demokratie. Wir sind gesprächsbereit, wir arbeiten mit allen. Bald werden die Karten neu gemischt.”