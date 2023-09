Vier Gemeinden Über 50 Prozent: In diesen Kärntner Orten hat es absolute Mehrheiten gegeben Kärnten - Die Kärntner Landtagswahl 2023 ist geschlagen und die SPÖ konnte ihre Spitzenposition verteidigen, musste allerdings große Verluste hinnehmen. Dahinter konnten sich die Verfolger rund um die FPÖ, die ÖVP und das Team Kärnten über Zugewinne freuen. In je zwei Kärntner Orten konnten sich die FPÖ und die SPÖ übrigens über die "absolute Mehrheit" freuen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © 5min.at

Bei der heutigen Kärntner Landtagswahl 2023 musste die SPÖ massive Verluste hinnehmen und landete schlussendlich knapp unterhalb von 39 Prozent. Dahinter folgten die FPÖ, die ÖVP und das Team Kärnten, die allesamt Zugewinne zu verzeichnen hatten. Die übrigen angetretenen Parteien, darunter auch die Grünen und die NEOS haben den Einzug in den Landtag klar verpasst. In insgesamt vier Gemeinden hatte eine Partei übrigens die “absolute Mehrheit” inne. Für die SPÖ war das in Zell (53,30 Prozent) und in Eisenkappel-Vellach (51,10 Prozent) der Fall, für die FPÖ in Mühldorf (56,00 Prozent) und Stall (53,80 Prozent).