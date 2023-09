Landesgeschäftsführer im Interview SPÖ nach Kärntner Landtags­wahl: "Das Minus schmerzt natürlich" Kärnten - Landtagswahl 2023: Die SPÖ verlor massiv und rutschte sogar unter die 40-Prozent-Marke. Ein Ergebnis, das natürlich schmerzt. Trotzdem hat die Partei laut Landesgeschäftsführer Andreas Sucher aber Grund zu Feiern. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (319 Wörter) © 5min.at

Es zeichnete sich schon bei der ersten Hochrechnung ab: Während sich FPÖ, Team Kärnten und auch die ÖVP über Zuwachs freuen können, herrschte bei der SPÖ eher betretenes Schweigen. Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner meinte in einer ersten Reaktion: “Es ist ein Ergebnis, das schmerzt.” Mehr dazu hier.

“Sind eindeutig die stimmenstärkste Partei”

Für Landesgeschäftsführer Andreas Sucher gibt es aber trotzdem Grund zu Feiern, wie er auf der SPÖ Wahlparty verrät: “Wir sind eindeutig die stimmenstärkste Partei. Wir haben das zweitbeste Ergebnis der Sozialdemokratie in Kärnten seit 30 Jahren eingefahren. Es schmerzt natürlich das Minus. Es schmerzt, dass wir unser Wahlziel nicht ganz erreichen konnten. Doch als Sozialpartei wissen wir was es heißt, die Ärmel hochzukrempeln. Das werden wir jetzt machen.”

SPÖ-Spitzenkandidat Peter Kaiser (links) mit der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner (Mitte). © 5min.at

Doch was könnten die Grund für das starke Minus sein? “Es wäre Glaskugelschauen, alle Gründe jetzt sofort benennen zu können. Offensichtlich ist es gelungen, unentschlossene Lager stärker von anderen Parteien zu mobilisieren. Das war in den letzten Umfragen eigentlich nicht so absehbar”, so Sucher. Er vermutet, dass besonders die letzten Jahre der Krise für viel Unentschlossenheit gesorgt haben.

Wie geht es jetzt weiter?

Wie wird es für die SPÖ nun weiter gehen? “Wir werden, wie die Jahre davor, mit allen Parteien Gespräche führen. Peter Kaiser wird danach ein Verhandlungsteam nominieren. Wir wollen alle Ideen und Projekte, die wir für Kärnten als gut empfinden in Verhandlungen mit einbringen. Um wirklich ein Regierungsprogramm zu gestalten, das Kärnten – so wie in den letzten zehn Jahren – auch in den nächsten fünf Jahren ein Stück weiter bringt. Jetzt heißt es – auch bei einem Minus der SPÖ – sich vom Kurs nicht abbringen zu lassen, sondern zu schauen, dass wir auch in Zukunft die beste Politik für Kärnten machen”, so Sucher.