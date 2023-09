Schwerpunktaktion

Alkohol am Steuer: Polizei nahm 23 Führer­­scheine ab

Kärnten - Regelmäßig führt die Kärntner Polizei sogenannte Schwerpunktaktionen gegen Alkohol am Steuer durch - so auch in der Nacht auf den heutigen 16. September. Dabei wurden 23 Führerscheine abgenommen.