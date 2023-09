Cool! Zweiter Müller-Standort kommt nach Villach Villach - Wohl im Mai wird in der Maria-Gailer-Straße, im alten Obi-Gebäude, eine neue Müller-Filiale einziehen. Jobausschreibungen dazu sind bereits verfügbar. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) SYMBOLFOTO - In Villach soll es bald einen zweiten Müller-Standort geben. © 5min.at

Nachdem wir bereits vor mehr als einem Jahr die Vermutung hatten, dass in das ehemalige Obi-Gebäude neben Tedi, Bergspezl und Betten Reiter auch eine zweite Villacher Müller-Filiale – neben jener im Atrio – kommen soll, scheint das nun tatsächlich Realität zu werden. Bei Müller selbst hat man schon diverse Jobausschreibungen für die neue Filiale in der Maria-Gailer-Straße veröffentlicht. Gegenüber 5 Minuten meint man auf Nachfrage, dass die Filiale eine Verkaufsfläche von 1.560 Quadratmetern bieten soll. Zudem stehe der 4. Mai als Eröffnungstag, wie es auch in den Jobausschreibungen steht, fest.