Kärnten hat gewählt Nach Kärntner Land­tagswahl: Das sagen die steirischen Politiker Steiermark - In Kärnten wurde gestern ein neuer Landtag gewählt, dabei wurde die SPÖ mit einem Minus von neun Prozent "abgestraft". Die drei weiteren Parteien, die in den Landtag einziehen konnten, die FPÖ, die ÖVP und das Team Kärnten konnten jeweils Zugewinne verzeichnen.

Obwohl die SPÖ in Kärnten klar auf Platz 1 bleibt, herrscht Katzenjammer bei den Sozialdemokraten. Man verliert immerhin knapp neun Prozent der Stimmen, wohingegen die Konkurrenten allesamt ein Stimmenplus verzeichnen konnten – wir haben gestern berichtet. Nun liegen auch Stimmen der steirischen Politiker zur gestrigen Wahl im Nachbarbundesland vor.

ÖVP: “Haben ein derart gutes Ergebnis nicht erwartet”

Der steirische ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler habe ein derart gutes Ergebnis der Parteikollegen in Kärnten nach den anderslautenden Umfragen jedenfalls nicht erwartet. Diese hätten der ÖVP nämlich schwere Verluste vorausgesagt, was schlussendlich nicht eingetroffen ist. Grund dafür sei laut Drexler die solide Arbeit, die die Kärntner Volkspartei in der Regierung mit der SPÖ geleistet habe.

SPÖ: “Harter Schlag”

Die steirische SPÖ, rund um den Landesparteivorsitzenden Anton Lang, war nicht sonderlich erfreut über das Wahlergebnis im südlichsten Bundesland Österreichs. Ein “harter Schlag” seien die massiven Verluste der Sozialdemokraten gewesen. Man müsse nun alles genau analysieren und schauen, wie es dazu kommen konnte. Zu Aussagen zur Bundes-SPÖ und der Auswirkung der Wahl auf diese wollte er sich jedenfalls nicht hinreißen lassen.

FPÖ: “Klare Aussage der Bevölkerung”

FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek sieht im starken Wahlergebnis der Freiheitlichen, die auf Platz zwei in Kärnten blieben und etwas zulegen konnten, eine klare Aussage. Die Bevölkerung würde sich eine starke FPÖ wünschen, ist sich Kunasek nach der gestrigen Wahl sicher. In der Steiermark wolle man den momentan eingeschlagenen Kurs weiter unbeirrt fortsetzen.

Grüne ziehen nicht in Landtag ein

Bei den Grünen herrschen gleichzeitig Freude und Trauer über das Ergebnis. Einerseits hätte man einen “grandiosen Wahlkampf” geführt, ist sich die steirische Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl sicher. Immerhin hätte man Stimmen dazugewonnen. Allerdings schafften es die Grünen dennoch deutlich nicht, in den Kärntner Landtag einzuziehen.