Vier Möglichkeiten

Landtags­wahl geschlagen: Wer wird Kärnten nun regieren?

Kärnten - Die Kärntner Landtagswahl ist geschlagen, vier Parteien werden in den Landtag einziehen und jeder Partei wird eine gewisse Chance auf eine Regierungsbeteiligung zuerkannt. Aber welche Koalitionen sind überhaupt möglich und wen hättet ihr am liebsten in der Koalition?

von Phillip Plattner

© Fotomontage 5min.at