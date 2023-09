Vier Feuerwehren im Einsatz

Feuerwehr­groß­einsatz am Köfler Bahnhof: Wagon stand in Vollbrand

Köflach - In der Nacht von gestern auf heute wurden die Feuerwehren Köflach und Rosental um 23.16 Uhr zu einem Brand auf den Bahnhof in Köflach alarmiert. Als man eintraf, stand ein Wagon in Vollbrand - zwei weitere Feuerwehren mussten nachalarmiert werden.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (76 Wörter)