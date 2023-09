Auch in Guttaring Vier schreckliche Unfälle fordern fünf Todesopfer Kärnten / Guttaring - In Österreich gab es in der vergangenen Woche insgesamt fünf Todesopfer bei vier schrecklichen Unfällen auf den Straßen zu betrauern. Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich auch auf Kärntens Straßen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) © FF Guttaring Artikel zum Thema Tödlicher Verkehrs­unfall in Guttaring: Für 44-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Ein schwerer Unfall hat sich Freitagabend in Guttaring ereignet. Zwei Autos sind auf der L82 Möselstraße frontal zusammengekracht, wobei ein 44-jähriger Mann getötet und ein 33-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Beide waren aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Dem 44-Jährigen konnte nicht mehr geholfen werden, er starb noch an der Unfallstelle, der 33-Jährige musste vom Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen werden – wir haben berichtet.

Mehr Verkehrstote als in den Vorjahren

Insgesamt hat es in der vergangenen Woche im österreichischen Straßennetz fünf Todesopfer zu betrauern gegeben. Neben dem Kärntner starben auch noch zwei Menschen in Vorarlberg und je Einer in Oberösterreich und in Salzburg. Seit 1. März hat es in Österreich 54 Verkehrstote gegeben. Im Vergleich zu den Vorjahren ist das ein Anstieg der Zahlen (2022 waren es 49 und 2021 30).