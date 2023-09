In Bruck an der Mur Kunstwerke versteigert: Lions Club sammelt für Menschen in Not Bruck an der Mur - Die Lions Bruck an der Mur haben am vergangenen Freitag, den 3. März, eine erfolgreiche Kunstauktion im Rathaushof der Stadtgemeinde veranstaltet. Insgesamt wurden zwölf Kunstwerke versteigert, deren Reinerlös bedürftigen Menschen zugutekommen wird. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) Das Organisationsteam mit Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier, v. l. n. r.: Lions Bruck Präsident Günter Leitner, Erich Böss, Gerold Feitek, Christian Zielowski und Burkhard Lercher. © W. H. Reinprecht

Der “LIONS-Club Bruck-Kapfenberg” konnte an die 7.000 Euro aus der Auktion sowie Spenden lukrieren, welche unmittelbar bedürftigen Menschen aus der Region zukommen sollen, wie man versichert. Die Auktion umfasste insgesamt zwölf einzigartige Kunstwerke, die von überregional bekannten Künstlern aus der Region geschaffen wurden. Es waren Werke von Stegmüller, Kassecker, Lechner, Knoll, Hofbauer, Lercher, Pilz, Weiss Pius sowie Brandner und Kand zu ersteigern.

Mittel sollen Menschen in Not helfen

Die Brucker Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier war ebenfalls anwesend und lobte den Lions Club für seine Bemühungen, das Gemeinwohl zu fördern. “Die Lions Bruck an der Mur haben mit dieser erfolgreichen Kunstauktion erneut bewiesen, dass sie nicht nur eine starke Gemeinschaft sind, sondern auch engagierte und verantwortungsbewusste Bürger, die sich aktiv für die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen einsetzen”, so Winkelmeier. Die gesammelten Mittel sollen nun dazu beitragen, das Leben von Menschen in Not zu verbessern und ihnen eine Chance auf eine bessere Zukunft zu geben.