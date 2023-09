Deutliches Plus Dienstleister im Aufwind: Umsätze steigen stark an Kärnten - Im vierten Quartal des Vorjahres sind die Umsätze der österreichischen Dienstleister stark um 12,7 Prozent angestiegen. Der Handel selbst setzte neun Prozent mehr um als im vierten Quartal des Jahres davor. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) SYMBOLFOTO © konstantant/stock.adobe.com

Dabei geht das deutliche Umsatzplus der österreichischen Dienstleister vor allem auf die Beherbergung und Gastronomie zurück, die 40,8 Prozent mehr umsetzen konnte als im Jahr davor. Auch der Bereich Verkehr und Lagerei hatte eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent. Der Handel konnte zwar neun Prozent mehr umsetzen, inflationsbereinigt stellt das jedoch ein Minus von 2,3 Prozent dar. Auch im Einzelhandel gab es ein Plus, das inflationsbereinigt zu einem Minus wird. Hier jedoch muss zwischen dem Handel mit Nichtnahrungsmitteln (plus 9,9 Prozent) und jenem mit Lebensmitteln (plus sieben Prozent) unterscheiden. Ersterer hat auch inflationsbedingt ein Plus stehen.

Starkes Plus auch im Gesamtjahr

Sowohl im Dienstleistungsbereich als auch im Handel konnten übrigens mehr Beschäftigte vermeldet werden als im Jahr zuvor. War es im Handel ein Anstieg von 1,2 Prozent, so konnten die Dienstleister sogar 4,6 Prozent mehr Arbeitskräfte vermelden. Im Gesamtjahr konnte ein Umsatzplus bei den österreichischen Dienstleistern von 19,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 verzeichnet werden. Das Ergebnis ist allerdings vor allem dem Zuwachs von 60,2 Prozent in den Bereichen der Beherbergung und Gastronomie zurückzuführen, die im 2021 mit zahlreichen pandemiebedingten Einschränkungen zu kämpfen hatten.