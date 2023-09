Erst wieder ab Sommer Lieferengpässe in Kärnten: Diese Medikamente sind derzeit kaum verfügbar Kärnten - 5 Minuten Leser haben berichtet, dass das Antibiotikum Ceclor derzeit in vielen heimischen Apotheken nicht aufzufinden ist. Wir haben daraufhin für euch nachgefragt, was es damit auf sich hat. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © Polina Tankilevitch/pexels.com

In den heimischen Apotheken sind viele Kindersäfte momentan nicht verfügbar. Vor allem bei Antibiotika mit dem Wirkstoff Cefaclor herrschen zurzeit massive Engpässe.

Eigene Säfte müssen hergestellt werden

Grund dafür sind die vielen Erkrankungen im Winter und Spätherbst. Es gab in dieser Zeit sehr viele Verschreibungen und das Antibiotikum Ceclor konnte daher nicht so schnell nachproduziert werden. Für diese Periode gab es zu wenig Chargen für das Arzneimittel. “Die Engpässe können auf den teilweisen pandemiebedingten Produktionsstop in China zurückzuführen sein”, wie ein Apotheker gegenüber 5 Minuten berichtete. Viele Apotheken müssen deswegen sogar selbst eigene Säfte herstellen, die den Wirkstoff Cefaclor enthalten. Man versucht, großflächig Medikamente zuzukaufen, um sie anschließend auf die einzelen Apotheken verteilen zu können.

Erst im Spätsommer

“Vorraussichtlich werden Medikamente mit dem Wirkstoff Ceflaclor erst wieder Mitte/Ende August 2023 in den Apotheken zur Gänze verfügbar sein”, meint der Apotheker. Bis dorthin versuche man so gut es geht auf andere oder ähnliche Medikamente auszuweichen. Auch bei diversen Medikamenten für die Schilddrüse seien in letzter Zeit vermehrt Lieferengpässe festgestellt worden. Diese konnten jedoch mittlerweile behoben werden, da es unterschiedliche Ausweichmedikamente gäbe, die man gut dosieren könne.