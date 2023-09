15 Dienstnehmer betroffen Planungs- und Baufirma mit Standort in Villach pleite Villach - Die "IBE Solution GmbH", die drei Standorte - darunter einen in Villach - betreibt, ist insolvent und hat ein Sanierungsverfahren beantragt. Von der Pleite sind 15 Dienstnehmer betroffen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) © h_lunke/ #37156833 /stock.adobe.com

Auf 950.000 Euro Passiva kommen nur 280.000 Euro Aktiva, womit sich bei der “IBE Solution GmbH” ein Schuldenstand von knapp 670.000 Euro aktuell ergibt. Die Firma, die sich mit Planungs- und Bauleistungen für Haus- und Elektrotechnik beschäftigt, hat Standorte in St. Michael in der Obersteiermark, in Wien und eben auch in Villach. Von der Pleite sind aktuell noch 15 Dienstnehmer und etwa 35 Gläubiger betroffen, wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) in einer Pressemitteilung bekanntgibt.

Unternehmen strebt eine Fortführung an

Als Insolvenzursache gibt man einen größeren Forderungsausfall an. Das Unternehmen hatte sich an einem Startup beteiligt, welches sich mit neuen Formen der Landwirtschaft beschäftigte. Die Arbeitsleistungen, die man bezahlte, konnten nicht zurückgezahlt und die Ziele auch nicht eingehalten werden, womit es zu einer angespannten Situation bei der “IBE Solution GmbH” kam. Das Unternehmen strebt allerdings eine Fortführung an, da die Auftragslage aktuell sehr gut sei und sich zahlreiche Projekte in Abwicklung befinden würden.