Erfolgreiches Jahr 2022 Hoher Gewinn: "Sparkasse" baut Haupt­gebäude um 35 Millionen Euro um Kärnten - Die Kärntner Sparkasse blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Sowohl bei den Kundenkrediten als auch bei den -anlagen konnte ein Plus verzeichnet werden. Auch der Jahresgewinn der Sparkasse konnte sich sehen lassen: 36,4 Millionen Euro. von Phillip Plattner

Die Kärntner Sparkasse hat das vergangene Jahr mit einem Gewinn von 36,4 Millionen Euro abgeschlossen, wie man heute auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben hat. “Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns die Menschen und die Wirtschaft in Kärnten und Slowenien entgegenbringen. Gemeinsam mit unseren Kunden werden wir weiterhin nach Ansätzen und Lösungen suchen und die Menschen und die Wirtschaft in unserer Region bestmöglich unterstützen”, zeigt sich Gabriele Semmelrock-Werzer, Sprecherin des Vorstandes der Kärntner Sparkasse, optimistisch.

Bilanzsumme gehalten, hoher Jahresgewinn erzielt

Trotz der aktuellen Energiekrise und der anhaltend hohen Inflation konnten sowohl die Kreditfinanzierungen (6,4 Prozent) als auch die Kundeneinlagen (5,8 Prozent) gesteigert werden. Die Bilanzsumme konnte auch im Jahr 2022 konstant bei 6,5 Milliarden Euro gehalten werden, wobei einem Anstieg bei den Betriebserträgen (14,5 Prozent) eine moderate Erhöhung der Betriebsausgaben (7,5 Prozent) gegenübersteht. Dadurch konnte der angesprochene Jahresgewinn erzielt werden.

35 Millionen in Umbau des Hauptgebäudes

In den vergangenen zehn Jahren wurden 42,2 Millionen Euro seitens der Sparkasse in das Filialnetz in Kärnten investiert. Das Hauptgebäude in Klagenfurt am Neuen Platz soll mit Ende April um rund 35 Millionen Euro umgebaut werden. Am Ende sollen großzügige Beratungsflächen, ein Financial-Life-Park für interaktive Finanzbildung, Gastronomie- und Veranstaltungsbereiche und modernste Arbeitsbereiche für die Mitarbeitenden vorhanden sein. Es sei der größte Umbau der letzten 150 Jahre, so Ulrike Resei, Vorstandsdirektorin der Kärntner Sparkasse abschließend.