Geschichtliches

Universität Graz erinnert am 9. März an die Vertreibung jüdischer Studierender

Universität Graz - Die Universität Graz erinnert am 9. März 2023 an die Vertreibung jüdischer Studierender. Die nationalsozialistische Machtergreifung Österreichs und der Einmarsch deutscher Truppen am 12. März 1938 war der Beginn der Terrorherrschaft des Hitler-Regimes in der Alpenrepublik.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (232 Wörter)