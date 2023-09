Unfall

Führerschein abgenommen: Auto krachte gegen eine Betonwand

St. Josef - In der St. Josef in der Weststeiermark kam es am Sonntag zu einem Unfall. Ein alkoholisierter Lenker krachte mit seinem Auto gegen eine Betonwand.

