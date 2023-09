Mehrheit wieder bei Regierung Macht­ver­hältnisse im Bundes­rat verändern sich nach Kärnten-Wahl wieder Kärnten - Die gestrige Landtagswahl in Kärnten hat nicht nur Auswirkungen auf die Machtverhältnisse im Bundesland, sondern noch deutlich größere auf jene im Bundesrat. Die SPÖ muss eines ihrer Mandate jetzt nämlich an die ÖVP abtreten, womit sich die Mehrheit dort wieder zugunsten der Regierung verschiebt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) © Dieter Kulmer Photography

Erst 2018 hat die ÖVP den Sitz verloren, fünf Jahre später bekommt man ihn von der SPÖ wieder zurück. Die gestrige Landtagswahl hat nicht nur Auswirkungen auf Kärnten sondern auch auf die Zusammensetzung und Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat. Nun hat die Regierungskoalition aus Grünen und ÖVP nämlich wieder die Mehrheit auf ihrer Seite. Infolge der Niederösterreich-Wahl haben sie diese erst verloren gehabt. Nachdem die Kärntner Bundesräte gewählt werden, hat die Koalition wieder 31 Mandate, die Opposition kommt auf 30.

Jede Landtagswahl kann Auswirkungen haben

Aber diese Zusammensetzung ist nicht in Stein gemeißelt. Jede Landtagswahl kann hier Auswirkungen auf die Kräfteverhältnisse im Bundesrat haben. Bereits in eineinhalb Monaten kann diese Mehrheit also schon wieder wechseln, wenn in Salzburg am 23. April gewählt wird. Ebenfalls gefährdet die jüngste Volkszählung die Mandatsverteilung. Die Zahl der wahlberechtigten Personen in Wien geht nämlich zurück, womit auch das elfte Bundesratsmandat des Landes dort wackelt. Das endgültige Ergebnis der Registerzählung soll im Mai kundgemacht werden.