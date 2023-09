Ab sofort Handyparken nun auch in Wolfsberg möglich Wolfsberg - Autofahrer in Wolfsberg können ihre Parkscheine für die gebührenpflichtigen Parkplätze ab sofort auch mit dem Smartphone lösen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) © Stadtgemeinde Wolfsberg

“Smartphone-Parken hat viele Vorteile. Wer seinen Parkschein per App löst, muss beispielsweise keinen Umweg zum Parkautomaten mehr machen und spart sich die Suche nach passendem Kleingeld”, so Hannes Primus, Bürgermeister in Wolfsberg. Kooperationspartner bei der App fürs Handyparken ist das schwedische Unternehmen “Parkster”, das seit 2021 mit einer Tochtergesellschaft auch in Österreich am Markt aktiv ist.

So funktioniert das Smartphone-Parken

Der Autofahrer benötigt für das Lösen eines digitalen Parkscheins die “Parkster App” auf seinem Smartphone. Sie ist im App-Store kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang gibt der Autofahrer daraufhin sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App ein. Zusätzliches Plus: Der Autofahrer kann mit seinem Handy die Parkzeit im Rahmen der Höchstparkdauer verlängern. Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Visa/Mastercard. Der Autofahrer erhält hierzu per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung.