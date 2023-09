Freude TU Graz gratuliert Stefanie Lindstaedt zur Wahl als IDSA Gründungs­präsidentin Graz - Die Leiterin des Instituts of Interactice Systems and Data Science der TU Graz wurde am Sonntag vom Gründungskonvent des Institute of Digital Science Austria in Linz zur Gründungspräsidentin designiert. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (179 Wörter)

Die TU Graz beglückwünscht Stefanie Lindstaedt herzlich zur Wahl als designierte Gründungspräsidentin des Institute of Digital Science Austria (IDSA) in Linz. „Herzliche Gratulation an Stefanie Lindstaedt“, sagt Harald Kainz, Rektor der Technischen Universität Graz. „Mit ihr gewinnt das Institute of Digital Science Austria nicht nur eine hervorragende Wissenschafterin und ausgewiesene Digitalexpertin, sondern auch eine ausgesprochen zielstrebige Forschungsmanagerin mit viel Erfahrung in leitenden Positionen. Ich wünsche Stefanie Lindstaedt und dem IDSA alles Gute und viel Erfolg.“

Ihr Lebensweg

Nach ihrer Habilitation in Angewandter Informatik im Jahr 2010 an der Technischen Universität Graz wurde Lindstaedt 2011 Leiterin des damaligen Instituts für Wissensmanagement und Wissenstechnologien. Als dieses im Jahr 2017 mit dem Institut für Informationssysteme und Computer Medien zum Institute of Interactive Systems and Data Science fusionierte, übernahm sie dort die Leitung. Zusätzlich ist sie seit 2011 Geschäftsführerin der am Campus der Technischen Universität Graz angesiedelten Know Center GmbH, einem Innovations- und Forschungszentrum für vertrauenswürdige KI und Data Science, an dem die TU Graz zu 50 Prozent beteiligt ist.