Es soll nachhaltig sein Um 15 Millionen Euro: Infineon startet mit Bau von neuem Logistik­gebäude Villach - Im März startet die Infineon Austria in Villach mit dem Bau eines neuen Logistikgebäudes. Dazu werden rund 15 Millionen Euro investiert. Die Fertigstellung ist für Ende Oktober 2023, die Inbetriebnahme mit Jänner 2024 geplant. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) So wird das neue Logistikgebäude aussehen. PV-Anlage und Begrünungen sind noch nicht im Bild eingezeichnet, jedoch geplanter Bestandteil der Umsetzung. © Infineon

Besonderes Augenmerk soll bei dem neuen Infineon-Gebäude in Villach auf nachhaltige Lösungen in der Bauweise und Nutzung gelegt werden. Aufgrund der dynamischen Erweiterungen in den letzten Jahren müsse daher auch der Logistikbereich an die bestehenden und zukünftigen Anforderungen angepasst werden, so die Verantwortlichen. Auf einer Fläche von 5.500 Quadratmetern entstehen dann modernste logistische Flächen für Warenannahme, Versand und Lager, Lagerflächen und Büroräumlichkeiten. Im Logistikbereich sind rund 50 Mitarbeiter tätig.

“Wir sind an unsere Grenzen gestoßen”

Das Gebäude soll unter zahlreichen Aspekten der Nachhaltigkeit errichtet und genutzt werden. Im Zuge einer Green Building-Zertifizierung ist neben allen dafür notwendigen baulichen Maßnahmen auch die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage fixer Bestandteil des Konzepts. Auch Dachbegrünungen sind beispielsweise im Konzept vorrgesehen. “Im Zuge unseres Wachstums sind auch die am Standort verteilten Logistikbereiche und der Verkehr im Werksgelände an Grenzen gestoßen. Mit der Green Building-Umsetzung gehen wir unseren nachhaltigen Weg in unseren Prozessen und unserem Verhalten im Unternehmen konsequent weiter”, so Thomas Reisinger, Vorstand für Operations von Infineon Austria.