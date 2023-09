Aktuelle Polizeibilanz

Kärnten ist wieder so kriminell wie vor Corona

Kärnten - Während der Corona-Pandemie ist die Kriminalität in ganz Österreich und so auch in Kärnten deutlich zurückgegangen, weshalb auch im vergangenen Jahr ein Anstieg zu verzeichnen war. Mittlerweile liegt man sogar wieder knapp über dem Niveau von 2019.