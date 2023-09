Weltfrauentag "Angebote für Frauen können Leben verändern" Steiermark - Zahlreiche Projekte und Einrichtungen der Caritas Steiermark richten sich speziell an Frauen. „Diese Beratungen und Unterstützungen können Leben verändern“, betont Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler zum Weltfrauentag am 8. März von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (258 Wörter) Direktorin der Caritas Steiermark Nora Tödtling-Musenbichler © Caritas/Konstantinov

„Sie zielen darauf ab, Frauen in belastenden Situationen zu stärken und sie in ihrer Eigenständigkeit zu fördern”. Wie wichtig dieser Ansatz ist, zeige sich gerade auf zwei Ebenen sehr deutlich, ergänzt Tödtling-Musenbichler: „Zum einen wirkt sich die aktuelle Krise stark auf Frauen aus; die Teuerungen bringen vor allem Menschen mit geringem Einkommen unter zusätzlichen Druck, das trifft Frauen jeden Alters unverhältnismäßig“. Ein Großteil der Anfragen an die Beratungsstelle zur Existenzsicherung kommt demnach von Frauen, zu einem Drittel von Alleinerziehenden.

Gewalt gegen Frauen

„Leider bleibt auch das Thema Gewalt gegen Frauen bis hin zu Femiziden eine ständige gesellschaftliche Herausforderung“, hält die Direktorin fest. „Ein wichtiger Ansatz der Caritas ist, Frauen in ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu stärken. Begleitung ist hilfreich, um sich neu zu orientieren, die eigenen Stärken zu entwickeln und eigene Wege gehen zu können.“ Diese Begleitung finden etwa Frauen mit Migrationshintergrund durch ehrenamtliche Partner*innen in Patenschaften, Expert*innen stehen etwa Teilnehmer*innen an Beschäftigungsprojekten zur Seite.

Lebenssituationen und Themen

Die Angebote der Caritas richten sich an Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen und umfassen die Themen Jugend und Berufsorientierung, Fluchterfahrung und Migration sowie familiäre Herausforderungen und Gesundheit. „Spezifische Angebote für Frauen sind im tatsächlichen Wortsinn lebensnotwendig“, unterstreicht Tödtling-Musenbichler: „Wir helfen mit Beratung, Soforthilfe, Begleitung und beim Erarbeiten von Perspektiven auf lange Sicht.“ Die Angebote der Caritas für Frauen sowie Ansprechpartnerinnen und weitere Information sind auf der Website der Caritas Steiermark zu finden: https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/familien-frauen