Sie werden in Italien angesiedelt Luchse in Kärnten? Bald könnten sie über die Grenze kommen Friaul - Noch im März und auch im April werden fünf Luchse, vier Weibchen (Katzen) und ein Männchen (Kuder) in Friaul angesiedelt. Sie sollen den dort schwachen Bestand an Luchsen verstärken. Beim WWF in Österreich hofft man nun, dass einige der Tiere bald - wie schon jetzt die Wölfe - über die Grenze nach Kärnten einwechseln werden. von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (257 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichische Bundesforste

Für WWF-Mitarbeiter Paolo Molinari, der das Projekt in Friaul begleitet, ist die Auswilderung eine wichtige Maßnahme. Er hält in einer Aussendung fest: “Diese Stärkungsmaßnahmen bedeuten konkret die Wiederansiedlung von fünf Luchsindividuen – zwei aus der Schweiz (Jura), zwei aus Rumänien (Karpaten) und einer aus Kroatien (Dinarisches Gebirge). Das hat den Zweck, das winzige italienische Vorkommen, das dennoch eine strategische Bedeutung hat, numerisch und genetisch zu stärken und ein Sprungbrett (“Stepping Stone”) zwischen der dinarischen Population und den Westalpen herzustellen. Tatsächlich werden die Tiere in den Julischen Alpen der “Foresta di Tarvisio” (UD) im “Friaul J.V.” ausgewildert – ein historisches Gebiet für das Vorkommen dieser Art in Italien, das aus biogeografischer Sicht eine Schlüsselposition für die Ziele und Erhaltungsbemühungen dieser Art in den Alpen und in Europa einnimmt.”

“Umsiedlung ist ein wichtiger Impuls”

In Österreich ist man beim WWF über das Luchsprojekt in Friaul sehr erfreut: “Die Umsiedelung ist ein wichtiger Impuls für die Zukunft des Luchses im gesamten Alpenraum und damit auch für die Luchsvorkommen in Österreich. Denn die Bestände in unserem Land sind nach wie vor sehr klein und zerstückelt. Der WWF Österreich unterstützt deshalb das italienische Projekt finanziell”, so die Luchsexpertin Magdalena Erich. Neben Wölfen waren in Kärnten vor mehr als hundert Jahren auch Luchse heimisch, sie wurden aber – wie auch die Wölfe – durch intensive Bejagung bekanntlich ausgerottet. Die Jäger sahen in ihnen nämlich einen Jagdkonkurrenten.