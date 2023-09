Ausbildungsprogramm Junge Polizisten erhalten direkte Einblicke in die Landes­politik Steiermark - Eine neu ins Leben gerufene Kooperation zwischen dem Landtag Steiermark und der Sicherheitsakademie (SIAK) der Polizei soll das Ausbildungsprogramm steirischer Polizisten künftig aufwerten. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (236 Wörter) © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Politische Bildung findet nun regelmäßig auch direkt am Ort des Geschehens statt, mit rechtlicher Expertise aus erster Hand. Landtagspräsidentin Manuela Khom lud am 6. März gemeinsam mit dem Leiter des Bildungszentrums Graz, Rupert Gruber und Landespolizeidirektor Gerald Ortner zur Kick-Off Veranstaltung dieser vertiefenden Zusammenarbeit ein.

Praxisorientierte Aufwertung

Nun soll die Ausbildung für junge Polizisten eine praxisorientierte Aufwertung erhalten: Das Modul Verfassungsrecht wird künftig auch einen Besuch direkt am Ort des politischen Geschehens, am Sitz des steirischen Landtages, im Grazer Landhaus beinhalten. Bei diesem erhalten die Auszubildenden der Sicherheitsakademie detaillierte Einblicke in die Landespolitik und ihre Arbeitsprozesse sowie sicherheitstechnisch interessante Hintergrundinformationen, die für ihre spätere Arbeit als Hüterinnen und Hüter des Gesetzes einen Mehrwert darstellen sollen.

Theoretisches Erlernen

Für Rupert Gruber, dem Leiter des Bildungszentrums der Sicherheitsakademie Graz, ist vor allem der praxisnahe Zugang ein besonderer Gewinn dieser Zusammenarbeit. „Bildung beginnt zumeist beim theoretischen Erlernen, doch die Realität wird oftmals erst beim Umsetzen in der Praxis erlebt. Aus diesem Grund ist es wichtig, bereits in der Ausbildung das zu Erlernende greifbar und erlebbar zu machen. Die Polizistinnen und Polizisten brauchen ein umfangreiches Wissen um die verfassungsrechtlichen Aufgaben und ihre Abläufe immer wieder in ihrer beruflichen Tätigkeit. Mit dieser Kooperation wurde hier ein erfreulicher Schritt für die Zukunft in der Ausbildung von Polizistinnen und Polizistinnen gesetzt – dafür danke ich sehr herzlich!“, so Gruber.