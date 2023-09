Wettervorhersage

So wird das Wetter am Dienstag in Kärnten

Kärnten - "Am Dienstag bleibt es in Kärnten meist stark bewölkt mit nur wenigen Auflockerungen. In der Früh kann es örtlich noch ein wenig regnen, in Lagen über 900m unergiebig schneien", heißt es von den Wetterexperten der GeoSphere Austria.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (66 Wörter)