Ticket-Verkaufsstart EHF Finals Woman finden am 13. & 14. Mai in Graz statt Graz - Der Ticketverkauf für die EHF Finals Women in Graz hat begonnen. Acht Mannschaften sind noch im Wettbewerb. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) © Pixabay / Jeppe Smed Nielsen

Wenn am 13. und 14. Mai 2023 die vier besten Teams der EHF European League im Raiffeisen Sportpark Graz aufeinandertreffen, ist europäischer Frauenhandball der Spitzenklasse in großartiger Atmosphäre garantiert – und 3.000 Fans haben die Chance dabei zu sein. Acht Mannschaften sind noch im Wettbewerb, darunter Neptunes de Nantes aus Frankreich, der Sieger der Saison 2020/21, und Ikast Håndbold aus Dänemark, Drittplatzierter im vergangenen Jahr. Die Viertelfinalspiele werden am 18./19. und 25./26. März ausgetragen, dann stehen die vier teilnehmenden Mannschaften der EHF Finals Women 2023 fest.

Tickets und mehr

Tickets sind ab 49 Euro erhältlich und gelten immer für das gesamte Wochenende, inklusive der Halbfinale am Samstag und der Finalspiele am Sonntag. Weitere Infos gibt es auf hier. VIP- und Hospitality-Pakete sind ebenfalls verfügbar. Interessenten können sich per Mail ([email protected]) oder Telefon (+43 1 80151-216) direkt an die EHF Marketing GmbH wenden.