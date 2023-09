Ein magischer Sonntag für dich & deine Liebsten „Magic Brunch“: Eine kuli­narisch-zauber­hafte Reise für die ganze Familie Villach - Frühlingshafte Temperaturen, ein feiner Brunch im Dorfwirt Schönleitn und ein gemütlicher Spaziergang mit der ganzen Familie zum Erlebniswanderweg „Fuchsfährte“ mit Besuch der Naturel Tierfarm. Genau Deins?- Am 12. März hast du und deine Liebsten die Chance auf einen entspannten Sonntag im Dorfwirt Schönleitn. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) Werbung Kulinarischer Genuss, beste Unterhaltung und gute Stimmung sind garantiert. © Naturel Hotels

Zauberhaft – so würde man auch die Lage des Dorfwirt Schönleitn in Oberaichwald bezeichnen. Eingebettet in Wälder und Wiesen umgeben von 400 Jahre alten Bauernhäusern, nur wenige Minuten vom Faaker See entfernt. Die kulinarischen Brunch-Schmankerl werden diesmal unter dem Motto „Magic Brunch“ von unterhaltsamen Zauberdarbietungen des österreichweit erfolgreichen Restaurantmagiers Martin Haderer begleitet. Freut euch auf atemberaubende und beeindruckende Zaubertricks mit Spielkarten, Seilen und anderen Alltagsgegenständen. Martin Haderer zeigt seine Zaubertricks direkt bei euch am Tisch – man kann sich vielleicht sogar den einen oder anderen Trick abschauen.

Sei live dabei und bewundere seine außergewöhnlichen Kunststücke mit Spielkarten, Seilen, Geld und vielem mehr. © Naturel Hotels

Genuss & Kulinarik

Kulinarisch verwöhnt euch das Team um Küchenkult-Küchenchef Marco van den Broek mit regionalen Brunch-Gerichten und natürlich dürfen auch Frühstücksspezialitäten vom vielfältigen Buffet nicht fehlen. Den gelungenen Abschluss bilden süße Leckereien aus der Dorfwirt-Patisserie. Ebenso inkludiert sind Kaffee, Tee, frische Säfte und ein Glas Prosecco um auf einen entspannten Sonntag anzustoßen.

© Naturel Hotels © Heldentheater

“Eine kulinarisch-zauberhafte Reise”

Hoteldirektor Gerhard Hiesel erzählt uns: „Wir möchten unsere Gäste diesmal auf eine kulinarisch-zauberhafte Reise mitnehmen. Neben feinen Köstlichkeiten und Zauberdarbietungen bieten wir auch kostenfreie Kinderbetreuung an. Nach dem ausgiebigen Brunchen im Dorfwirt bietet sich die „Fuchsfährte“ und unsere Tierfarm für einen Sonntags-Spaziergang mit der ganzen Familie an. Freuen Sie sich auf genussvolle und entspannte Stunden bei uns!“

Die Tierfarm des Dorfwirt Schönleitn sorgt für pures Tiererlebnis! © Heldentheater