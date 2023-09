Workshop: Gesünder, glücklicher und stärker

Bei Training verstorben

"Er war ein besonderer Mensch": Kärntner Sport­szene trauert um ...

Spittal an der Drau - Ein tragischer Unfall riss den Sportler Dominik Pacher (39) am heutigen Samstagmorgen aus dem Leben. Das Lauftalent ist bei seinem Training am Danielsberg gestürzt, traurigerweise verstarb er an den schweren Verletzungen. Eine Welle an ...