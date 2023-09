Einbruchdiebstahl

Noch mehr Tatorte: Kriminalamt ermittelt

St. Veit - In mehr als ein dutzend Firmengebäude in St. Veit an der Glan und Frauenstein sind in der Nacht auf heute unbekannte Diebe eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Nun stellt die Polizei fest: Es waren sogar 15 Tatorte.

von Carolina Kucher