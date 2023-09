Anzeige Ärgerlich: Villacher bestellt DJ-Pult und wird über den Tisch gezogen Villach - Ein 20-jähriger Villacher wurde vor kurzem über den Tisch gezogen. Er bestellte im Internet ein teures DJ-Pult, aber dieses kam nie an. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) © Jonas Leupe/Unsplash

Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land bestellte am 19. Februar 2023 über eine Internet-Verkaufsplattform ein DJ-Mischpult und überwies den Kaufpreis von mehr als eintausend Euro an den vermeintlichen Verkäufer. Da er das bestellte Produkt bis dato nicht erhalten hatte und der Verkäufer den Kontakt abbrach, erstattete der Villacher am 7. März 2023 auf der Polizeiinspektion Villach-Trattengasse, die Anzeige über diesen Betrug.