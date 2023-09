Neues Kinderparlament Hannah und Felix konnten sich in der heutigen Wahl durchsetzen Graz - Mit über 1.500 Kindern bis 14 Jahre stimmten so viele wie noch nie entweder online oder vor Ort im Rathaus ab, um ihre Vertreter für das KinderParlament 2023 zu wählen. Der Wahl stellten sich 5 Mädchen und zwei Buben. Letztendlich setzten sich Hannah (9 Jahre) und Felix (10 Jahre) durch. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) © Stadt Graz/ Fischer

Sie bekleiden nun für ein Jahr das Amt der Grazer Kinderbürgermeister. Felix war ja schon in den letzten Jahren als Kinderbürgermeister tätig und hat somit schon Erfahrung im gemeinsamen “regieren”.

Besseres Essen und Spielplätze

Hannah (9 Jahre) und Felix (10 Jahre) wurden für die neue Periode als Kinderbürgermeister von Jugendamt-Leiterin Ingrid Krammer angelobt. Gemeinsam mit ihren Stellvertreter Sophie (8 Jahre) und Oskar (10 Jahre) möchten sie sich für besseres Essen in den Schulen, Erlebnisspielplätze für ältere Kinder und mehr Mitspracherecht für Kinder einsetzen.

Kinder- und Familienfreundlich

880 Schüler haben bei einer Wahlwoche in den Schulen bereits vorab analog oder digital gewählt. Weitere 565 Kinder nutzten die Online-Wahl und 81 Kinder wählten im Gemeinderatssitzungssaal des Grazer Rathauses. Stadtrat Kurt Hohensinner freute sich über die hohe Wahlbeteiligung: “Mich freut es, dass so viele Kinder gekommen sind. Eine so hohe Teilnehmerzahl haben wir noch nie gehabt! Graz ist kinder- und familienfreundliche Gemeinde”.

Kinder aktiv einbinden

Mit dem KinderParlament hat die Stadt Graz eine besondere Möglichkeit geschaffen, Kinder und Jugendliche aktiv in den politischen Prozess einzubinden. Engagierte Schüler im Alter von acht bis 14 Jahren haben so eine Plattform, mit der ihre Stimme in der Öffentlichkeit gehört werden kann.