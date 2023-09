Auftakt Playoff-Viertel­finale: Derby-Kracher gegen den KAC steht an Villach - It’s Playoff-time: Am heutigen Dienstag geht es in der Villacher Stadthalle los: Den Auftakt der „best of seven“-Viertelfinal-Serie bildet ein wahrer Eishockey-Kracher - nämlich das ewig junge Duell zwischen dem EC iDM Wärmepumpen VSV und dem Lokalrivalen aus Klagenfurt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (371 Wörter) © VSV / Krammer

Seit dem 8. Jänner haben die Blau-Weißen zwölf von 14 Spielen gewonnen, waren in dieser Zeit auch das beste Team der gesamten win2day ICE Hockey League. Zudem beeindruckte die Mannschaft von Headcoach Rob Daum mit begeisterndem Offensiv-Eishockey – mit 178 Toren in 48 Spielen waren Topscorer Robert Sabolic und Co. hinter Innsbruck das torgefährlichste Team der gesamten Liga. Am Ende hat man im Grunddurchgang den vierten Platz hinter Bozen, Salzburg und Innsbruck belegt.

Kampfgeist, Herz und Leidenschaft

Diesen Schwung aus der Regular Season wollen die VSV-Adler nun ins Play-off gegen die Klagenfurter mitnehmen, gepaart mit den bekannten Villacher Tugenden – Kampfgeist, Herz, Leidenschaft sowie den unbändigen Siegeswillen. Also, mit dem sogenannten “Blauen Bluat“. Immerhin gilt es nach dem Jahre 2002 endlich wieder ein Playoff-Duell gegen den Erzrivalen zu gewinnen. Damals siegte man im Halbfinale nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2-Siegen und holte sich später gegen Linz im Finale auch den fünften Meistertitel. Daum kennt das Rezept gegen den Erzrivalen: “Der KAC hat ein enorm starkes Team, ist immer ein Titelanwärter. Es wird eine ganz enge Serie werden, jeder Shift kann dabei entscheidend sein. Wir müssen vor allem defensiv sehr kompakt agieren, ihnen keine Räume geben und offensiv unsere Stärken ausspielen.”

VSV-Defender: “Leidenschaft, Herz und Härte sind gefragt”

Einer, der bereits einiges an Playoff-Erfahrung hat, ist VSV-Defender Philipp Lindner: “In den Playoffs ist alles noch schneller, intensiver und härter. Wir sind perfekt vorbereitet, freuen uns alle, dass es endlich losgeht. Wichtig ist, dass wir uns immer auf den Moment konzentrieren, nicht zu weit nach vorne blicken. Der KAC hat eine sehr starke Truppe. Um sie zu schlagen, ist Leidenschaft, Herz und viel Härte gefragt. Nur, wer diese Tugenden zeigt und wer den Sieg noch ein bisschen mehr will, wird auch am Ende die Serie gewinnen!” Das sieht auch VSV-Sturmtank Marco Richter so, der vier Jahre lang in Klagenfurt aktiv war: “Die Härte ist unser Trumpf, die Klagenfurter mögen das nicht. Wir müssen in jedem Wechsel alles geben, jeden Check zu Ende fahren, ohne unnötige Strafen zu nehmen.” Wie ausgeglichen die Vorzeichen sind, unterstreichen auch die Ergebnisse in der heurigen Saison: Im direkten Duell haben beide Teams je zwei Saisonspiele gewonnen.