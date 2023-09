Am 18. und 19. März

Für Second-Hand-Lieb­haber: "BeThrifty" Vintage Kilo Sale kommt nach Klagenfurt

Klagenfurt - Am 18. und 19. März 2023 gibt es wieder ein Highlight für alle Schnäppchenjäger. In der Messehalle 3 in Klagenfurt findet wieder der "BeThrifty" Vintage Kilo Sale statt.