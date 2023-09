Etliche Gäste

Direkter Draht zur Politik: St. Veiter Wirt­schaft lud zur "Business Night"

St. Veit an der Glan - Unter dem Motto „Wirtschaft trifft Wirtschaft“ luden WK-Bezirksobmann Walter Sabitzer und sein Team zur zweiten „Business Night“ in St. Veit an der Glan. Die Unternehmer des Bezirks nahmen die Möglichkeit, sich mit den anwesenden politischen Vertretern auszutauschen, in großer Zahl wahr.

von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (319 Wörter)