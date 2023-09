Ende der Woche Bis zu 15 Grad: Frühling kommt mit großen Schritten Kärnten - Am heutigen Dienstag zeigt sich der Kärntner Himmel meist bedeckt und das bei Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Aber schon ab morgen soll die Anzeige am Thermometer steil nach oben klettern! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) #GOODNews © Bettina Nikolic

Noch versteckt sich die Sonne hinter einer dicken Wolkenschicht. Bis zum Ende der Woche geht es aber steil bergauf in Richtung Frühling! Bereits am Mittwoch können die Temperaturen im zweistelligen Bereich liegen, allerdings hat es die Sonne da noch schwer. So richtig warm soll es dafür aber am Donnerstag werden!

Bis zu 15 Grad!

“Die hochnebelartige Bewölkung lockert allmählich auf und in der zweiten Tageshälfte sollte sich verbreitet die Sonne durchsetzen”, heißt es seitens der Meteorologen von GeoSphere Austria. Mit Höchstwerten zwischen 9 und 14 Grad ist zur rechnen. Am Freitag wird es dann sogar noch wärmer. Bis zu 15 Grad sind möglich.