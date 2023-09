Einsatzkräfte vor Ort

Bomben­drohung: St. Veiter Schule musste evakuiert werden

St. Veit an der Glan - Aktuell läuft ein Polizei-Großeinsatz in St. Veit an der Glan: Ersten Informationen zufolge soll in der Fachberufsschule eine Bombendrohung eingegangen sein. #Update - Mittlerweile konnte Entwarnung gegeben werden.

Eilmeldung