Leichter Lernen mit Humor

Lachen lernen: So sollen Internet-Memes künftig im Unterricht helfen

Graz - Internet-Memes sind bei Jugendlichen äußerst beliebt und aus Social Media nicht mehr wegzudenken. Wie sich die humorvollen Bild-Text-Kombinationen im Spanisch-Unterricht einsetzen lassen, hat Tizian Joseph Ruckenbauer in seiner Masterarbeit untersucht. Dafür erhält er am 8. März 2023 an der Uni Graz den Viktor-Obendrauf-Preis.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (153 Wörter)