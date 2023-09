Leckereien Nicht mehr lang: In Graz eröffnet das Pizza-Grillhaus Da Vinci Reitschulgasse - Zuerst "Coffee" und jetzt bald "Pizza und Gegrilltes". Der BLEND COFFEE Roasters hat letzten Sommer seinen Standort gewechselt, nun kommt dort ein neues Lokal rein: das Pizza-Grillhaus Da Vinci. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (121 Wörter) © Elisa Auer

“Kaffee war immer ein Begleiter, was mich immer gestört hat war die schlechte Qualität. 2018 war es so weit und die Eigene Rösterei wurde eröffnet”, so Peter Gries auf seiner Webseite. Peter Gries, der Gründer der BLEND COFFEE Roasters, ist mit seinem Unternehmen aus seinem Stammlokal in der Reitschulgasse umgezogen. Seit Juni befindet sich sein neuer Standort am Joanneumring.

Pizza und Gegrilltes

Bald zieht am alten Standort ein neues Lokal ein. In der Reitschulgasse wird bald das Pizza-Grillhaus Da Vinci zu finden sein. Wie der Name schon sagt: Es wird nicht nur Pizza, sondern auch Gegrilltes angeboten. Wann das Lokal eröffnet ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Da Vinci befindet sich gerade in der Umbau-Phase.