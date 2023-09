SPÖ-Vorstandssitzung Nach Debakel bei Landtags­wahl: Kaiser stellt Vertrauens­frage Kärnten - Die Kärntner SPÖ musste bei den diesjährigen Landtagswahlen riesige Verluste hinnehmen. Darum stellt Landesparteivorsitzender Peter Kaiser beim heutigen SPÖ-Landesparteivorstand die Vertrauensfrage. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at Artikel zum Thema 23.000 Stimmen ver­loren: Wo sind die Wähler der SPÖ?

Wie berichtet, hat die SPÖ bei den Kärntner Landtagswahlen einen bitteren Verlust eingefahren. Nur 118.000 Personen wählten die Partei, also 23.0000 Stimmen weniger als noch vor fünf Jahren. Landeshauptmann und Landesparteivorsitzender Peter Kaiser will dafür nun die volle Verantwortung übernehmen. Beim heutigen SPÖ-Landesparteivorstand stellt er die Vertrauensfrage, heißt es in Medienberichten. Man gehe aber davon aus, dass ihm im Rahmen der Abstimmung weiterhin Vertrauen ausgesprochen werde. Auch ein “Köpferollen” bei der SPÖ halte man für unwahrscheinlich.

#Update – Vertrauensfrage geklärt

Am Dienstagvormittag stellte sich Kaiser dann der Wahl zur Vertrauensfrage. Einstimmig wurde ihm das Vertrauen ausgesprochen. Dies bestätigte ein Sprecher der SPÖ gegenüber der APA.