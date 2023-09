Internationaler Frauentag Schwung am Arbeits­markt: So sollen Frauen künftig unterstützt werden Kärnten - Die hohe Nachfrage nach Fach- und Arbeitskräften soll als Chance für Frauen genutzt werden. Das Land Kärnten und das AMS Kärnten entwickelt gemeinsamen Initiativen für Geschlechter-Gerechtigkeit. Vor allem die Regionalität der Maßnahmen schafft Treffsicherheit. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) Sara Schaar und AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig © Büro LR.in Schaar

Geschlechter-Gerechtigkeit ist noch immer nicht erreicht. “Speziell auf dem Arbeitsmarkt haben viele Frauen nach wie vor das Nachsehen“, erklärten Frauen-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) und AMS-Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig am Dienstag, 7. März 2023, bei der Pressekonferenz. Der Einkommensunterschied verringerte sich zwar von 21,7 Prozent (2015) auf 13 Prozent (2023), in diesem Jahr arbeiten Frauen allerdings immer noch 47 Tage gratis.

Initiativen für höhere Chancengleichheit

Das Land Kärnten setzt gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten daher zahlreiche Initiativen, um die geschlechtsspezifische Schieflage in die Waage zu rücken und Chancengleichheit voranzutreiben. „Die Nachfrage nach Fach- und Arbeitskräften ist hoch. Diesen Schwung gilt es jetzt zu nutzen, um Frauen noch besser zu unterstützen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, sagte Wedenig. Gemeinsame Ansatzpunkte von Land und AMS Kärnten sind unter anderem das Programm „FiT – Frauen in Handwerk und Technik“. Durch FiT erhalten arbeitssuchende Frauen die Möglichkeit, eine Ausbildung in einem handwerklichen oder technischen Bereich zu absolvieren.

Ausbau der Kinderbetreuung soll Vollzeit ermöglichen

„Ziel ist es, Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, von denen alle Teilnehmenden profitieren sollen. Es geht dabei um regionale Jobs für Frauen als potentielle Fachkräfte, um Vereinbarkeit und um neue Arbeitszeit-Modelle.“ Der Ausbau der Kinderbetreuung samt Öffnungszeiten, soll mehr Frauen eine Vollzeit-Arbeit ermöglichen.

Informationen und Förderungen

„Das Frauenreferat wiederum bietet Angebote, um Frauen zu informieren, zu stärken und zu fördern, damit sie Lebensentscheidungen treffen können, die eine (finanziell) unabhängige Zukunft ermöglichen. Parallel wird Sensibilisierungsarbeit geleistet, um stereotype Rollenklischees abzubauen“, merkte die Landesrätin an.