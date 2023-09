Vor die Haustür

Neuer Standort: Am Jakominiplatz eröffnet ein Mjam-Market

Jakominiplatz - Mjam ist einer der größten Lieferketten in Österreich. Am Handy bestellt und "zack" an die Haustür geliefert. Und das in oftmals nur Minuten. Jetzt eröffnet der Online Supermarkt Mjam-Market in Graz einen neuen Standort.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (138 Wörter)