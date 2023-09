Platz 1 Echter Social-Media-Star: Weißen­see rockt Ranking Weißensee - Im Rahmen einer umfassenden Social-Media-Analyse von META wurde die Präsenz zahlreicher österreichischer Gewässer, Kunsteisbahnen und Eishallen auf Instagram und Co. genau unter die Lupe genommen. Klarer Spitzenreiter ist auch heuer der Kärntner Weißensee! Aber auch andere Kärntner Seen haben es in das Ranking geschafft. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) #GOODNews

“ Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt greift man nicht so schnell zu Handy, um einen Schnappschuss zu machen. Die Bandbreite der eingefangenen Aktivitäten ist dennoch bemerkenswert und reicht vom Eisfischen bis hin zur Faschingsparty “, so META-Projektleiter Klemens Herzog. Mehr als 4.200 öffentliche Bild- und Videobeiträge in den sozialen Medien zeigen Menschen auf dem Eis. Dabei stellt Eislaufen mit 57 Prozent der erfassten Beiträge bei weitem die häufigste Tätigkeit dar. Eisstockschießen erfreut sich mit 27 Prozent der Beiträge ebenso sehr hoher Beliebtheit.

Weißensee trotzt warmen Temperaturen

Viele Seen, die in Vergangenheit zu Aktivitäten auf dem Eis eingeladen haben, konnten diesen Winter keine ausreichend dicke Eisdecke aufbauen oder nur für wenige Wochen freigegeben werden. So zeigen nur etwa 10 Prozent der erfassten Bilder und Videos Menschen auf zugefrorenen Naturgewässern. Social-Media-Spitzenreiter ist auch heuer wieder der Kärntner Weißensee. Trotz schwieriger Bedingungen konnten tausende Schlittschuh-Begeisterte entlang der kilometerlangen Bahnen ihre Runden drehen. Das Podium komplettieren der Neusiedler See und der Piburger See im Tiroler Ötztal.