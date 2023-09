17.500 Unternehmerinnen

Zum Weltfrauentag: Hinter jeder zweiten Gründung steckt eine Frau

Kärnten - Am internationalen Frauentag rückt "Frau in der Wirtschaft" die Leistungen von Unternehmerinnen ins Rampenlicht. Obwohl inzwischen fast jede zweite Gründung in Kärnten weiblich ist, gibt es in Sachen Gleichberechtigung noch immer Aufholbedarf.

von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (283 Wörter)

Nicole M. Mayer, Astrid Legner und Tanja Telesklav setzen sich für die Anliegen von 17.500 selbstständige Frauen im Land ein. © FiW/Roman Huditsch