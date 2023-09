Nach Bombendrohung

Aufatmen in St. Veit: Polizei konnte Ent­warnung geben

St. Veit an der Glan - In St. Veit an der Glan kam es am Dienstagvormittag zu einem Polizei-Großeinsatz. Nachdem eine Bombendrohung in der Fachberufsschule St. Veit an der Glan eingegangen war, musste die Bildungseinrichtung evakuiert werden. Die Spezialeinheit Cobra sowie Spürhunde standen im Einsatz. Mittlerweile konnte Entwarnung gegeben werden.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (106 Wörter)