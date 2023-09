Social Media Steiermark unter den Top 10 der "Stars on Ice" Steiermark - Social-Media-Analyse von META Communication International: Der warme Winter bringt eine kurze Eis-Saison und eine Verlagerung aufs Kunsteis. Die Steiermark schaffte es diesen Winter mit dem Marlatroster Teich in die Top 10 der "Die Stars on Ice auf Social Media". von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / Manfred Richter

Von November 2022 bis März 2023 wurde die Präsenz zahlreicher österreichischer Gewässer, Kunsteisbahnen und Eishallen auf Instagram und Co. genau unter die Lupe genommen. „ Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt greift man nicht so schnell zu Handy, um einen Schnappschuss zu machen. Die Bandbreite der eingefangenen Aktivitäten ist dennoch bemerkenswert und reicht vom Eisfischen bis hin zur Faschingsparty “, so META-Projektleiter Klemens Herzog. Mehr als 4.200 öffentliche Bild- und Videobeiträge in den sozialen Medien zeigen Menschen auf dem Eis.

Die Meisten gehen Eislaufen

Eislaufen stellt mit 57% der erfassten Beiträge bei weitem die häufigste Tätigkeit dar. 7% der Beiträge zeigen zudem Eisdiscos sowie andere Tanz- und Musikveranstaltungen auf dem Eis. Eisstockschießen erfreut sich mit 27% der Beiträge sehr hoher Beliebtheit und wird seinem Ruf als Volkssportart mehr als gerecht. Das verwandte Curling schafft es abseits vom Vereinssport kaum in die Breite zu strahlen. Häufiger als zum Wischbesen wird hingegen zum Schläger gegriffen: Eishockey auf Hobby- und Amateurniveau führt zu 5% der erfassten Beiträge. Noch härter Gesottene gehen beim Eisbaden oder Eistauchen (1% der Beiträge) auf Tuchfühlung mit der Eisdecke.

Die Top 10

Die Top 10 der “Die Stars on Ice auf Social Media” sind Weißensee, Neusiedlersee, Piburger See, Lunzer See, Aichwaldsee, Goggausee, Mariatroster Teich (STEIERMARK), Möserer See, Thiersee und der Lader Weiher.