Verkehrsunfall auf der B115A Kollision: Zwei Personen wurden verletzt Leoben-Donawitz - Am 7. März 2023 um 6.54 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göß zu einem Verkehrsunfall auf der B115A im Bereich der ehemaligen Kühltürme in Donawitz alarmiert. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) © Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Leoben mit einem Auto auf der B 115a in Donawitz von Leoben kommend in Fahrtrichtung Trofaiach unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einer 50-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Leoben. Bei einer Kollision von zwei Fahrzeugen wurden zwei Personen verletzt. Eine Person war in einem Auto eingeklemmt und musste mittels hydraulischem Rettungssatz (Spreitzer) aus dem Fahrzeug gerettet werden.

Ins Krankenhaus gebracht

Die 50-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göß befreiten sie mit einer Bergeschere aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung wurden die beiden Fahrzeuglenkerinnen mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser nach Kalwang und Bruck an der Mur eingeliefert.

Komplette Sperre und Umleitung

Die Fahrbahn wurde von der Polizei komplett gesperrt. Umgeleitet wurde über die Kerpelystraße. Nach Abschluss der Aufräum-Arbeiten und Reinigung der Fahrbahn konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 08.30 Uhr wieder in ihre Rüsthäuser einrücken. Eingesetzt waren die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt, Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göß, das Rotes Kreuz, ein Notarzt und die Polizei.