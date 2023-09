Pressekonferenz SPÖ will noch diese Woche Sondierungs­gespräche starten Kärnten - Schon im Vorfeld sorgte die heutige Sitzung des SPÖ-Landesparteivorstands für Furore - wir haben berichtet. Immerhin musste die Partei im Zuge der Kärntner Landtagswahlen einen bitteren Verlust einfahren. Nun traten Landesparteivorsitzender Peter Kaiser und Landesgeschäftsführer Andreas Sucher vor die Presse, um über das weitere Vorgehen zu informieren. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (273 Wörter) © Montage: SPÖ Kärnten/evmedia & 5min.at Artikel zum Thema 23.000 Stimmen ver­loren: Wo sind die Wähler der SPÖ?Nach Debakel bei Landtags­wahl: Kaiser stellt Vertrauens­frage

Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass Peter Kaiser im Zuge der heutigen Sitzung des SPÖ-Landesparteivorstands die Vertrauensfrage stellte und ihm dieses einstimmig anerkannt wurde. Landesgeschäftsführer Andreas Sucher erklärt: “Es gab minutenlang Standing-Ovations, das war wohl ein klares Zeichen. Das gesamte Team der SPÖ steht hinter Peter Kaiser und wir wollen, dass er wieder Landeshauptmann wird.” Auch der Landeshauptmann äußerte sich dazu: “Mich schmerzt diese Niederlage immens, bin aber bereit, alles zu geben, um dieses Land voranzubringen.” Dazu müsse es aber Veränderungen geben.

Sondierungsgespräche starten noch diese Woche

Kaiser bekommt von der SPÖ freie Hand für die Sondierungsgespräche, diese will er gemeinsam mit beiden SPÖ-Landeshauptmannstellvertreterinnen Gaby Schaunig und Beate Prettner, Kaisers Stellvertreter der Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach, Landesgeschäftsführer Andreas Sucher und der stellvertretende Klubobmann Andreas Scherwitzl durchführen. Noch morgen soll damit begonnen werden, den Start macht die FPÖ. Am Donnerstag folgt ein Gespräch mit der ÖVP und am Freitag spricht die SPÖ mit dem Team Kärnten. Die Gespräche werden im SPÖ-Landtagsklub stattfinden. Kaiser und sein Team werden darüber hinaus auch mit allen anderen Parteien sprechen, die es nicht geschafft haben, in den Landtag einzuziehen.

Koalitionsverhandlungen stehen vor der Tür

Auch ein Team für die im Anschluss folgenden Koalitionsverhandlungen wurde bereits nominiert. Dazu zählen Kaiser, die beiden SPÖ-Landeshauptmannstellvertreterinnen Gaby Schaunig und Beate Prettner sowie Landesrätin Sara Schaar, Landesrat Daniel Fellner, Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach, SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Oberrauner, die beiden SPÖ-Bezirksparteivositzenden Luca Burgstaller und Herwig Seiser sowie der stellvertretende Klubobmann Andreas Scherwitzl und Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.