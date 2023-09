8. März Der Tag der Frauen: Miss­stände werden auf­geklärt Steiermark - Der 8. März als Internationaler Frauentag ist eine Errungenschaft der vergangenen Arbeiterinnenbewegungen. Die Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen zeigen anlässlich des Internationalen Frauentags auf, dass Frauen in der Steiermark noch lange nicht gleichberechtigt im Erwerbsleben sind. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) SYMBOLFOTO - Infomaterial zu den zahlreichen Angeboten der Stadt Graz. © Stadt Graz/Fischer

Der Internationale Frauentag hat seinen Ursprung in der Arbeiterinnenbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Frauen in der Arbeiterinnenklasse wurden damals doppelt ausgebeutet. Sie leisteten unbezahlte Care-Arbeit und arbeiteten in Fabriken unter schlimmsten Bedingungen. Die Arbeiterinnen kämpften damals für bessere

Arbeitsbedingungen, höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und würdige Wohn- & Lebensbedingungen. Der 8. März als Internationaler Frauen*tag ist eine Errungenschaft der vergangenen Arbeiterinnenbewegungen. Grund genug, sich die Arbeitsbedingungen von Frauen in der Steiermark (nicht nur) an diesem Tag anzuschauen.

Kampf um Gleichstellung

Frauen und Mädchen feiern am 8. März unter anderem ihre hart erkämpften Rechte und fordern gleichzeitig die Beseitigung von noch existierenden Diskriminierungen ein. An diesem Tag brauchen Frauen und Mädchen keine Rabatte und Einkaufsaktionen. Sie brauchen auch keine Blumen und Schokolade. Was Frauen und Mädchen wirklich

brauchen, ist das, wofür die Generationen an Frauen zuvor schon hart gekämpft haben, nämlich Gleichstellung. Dafür setzt sich auch der Dachverband der Steirischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen ein.