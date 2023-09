Lohnungleichheiten, Rollenbilder und Co. Studie belegt: „Frauen werden am Arbeits­markt vorverurteilt“ Kärnten - Anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März informieren die Kärntner Volkshochschulen über aktuelle frauenspezifische Projekte. Eine Studie belegt strukturelle Benachteiligungen am Kärntner Arbeitsmarkt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (239 Wörter) © pexels

„Obwohl Frauen bei der Teilnahme an formellen und informellen Aus- und Weiterbildungen deutlich vor den Männern liegen, spiegelt sich das nicht in gleichem Maße beim Einkommen oder gar Führungspositionen wider.“ Dies bestätigt auch eine von der Volkshochschule Kärnten beauftragte Studie: „Frauen werden in jedem Fall – ob mit oder ohne Kinder – am Arbeitsmarkt vorverurteilt.“ Die Studie belege für Kärnten, dass neben Lohnungleichheiten, traditionellen Familien- und Rollenbildern auch die Zuschreibungen an Leistungsfähigkeit und die flexible Einsatzbarkeit zu massiven Benachteiligungen von Frauen im Berufsleben führen, berichtet Gfrerer.

Frauen müssen individuell gefördert werden

„Eine Universallösung gibt es nicht, treffsichere Frauenförderung muss individuell gestaltet sein“, betont Gfrerer und ergänzt: „Unsere ganzheitlichen Angebote umfassen Beratungen, Workshops zur Selbstwertsteigerung, maßgeschneiderte Lernpakete und Ausbildungen. Wir unterstützen Frauen dabei Berufe auszuüben, die ihren Qualifikationen entsprechen, in denen sie so viel verdienen, dass sie davon leben und diesen Job auch mit ihrem Familienleben und Betreuungspflichten vereinbaren können.“

VHS Geschäftsführerin Beate Gfrerer © VHS Kärnten

„Von Frauen für Frauen“ und „REGinA“

Aktuell realisiert die Volkshochschule Kärnten zwei Projekte, um Frauen im beruflichen und privaten Bereich zu stärken. In den Projekten „Von Frauen für Frauen“ und „REGinA – Regionale individuelle Ausbildung“ werden ein breit gefächertes Bildungs- und Qualifizierungsprogramm sowie Coaching-Angebote angeboten. Frauen erhalten in kostenlosen Kursen die Möglichkeit, ihren Selbstwert und ihr Selbstbewusstsein zu stärken sowie ihre Talente und Fähigkeiten sichtbar zu machen.